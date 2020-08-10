Беларусь будет жить под патронатом Кремля - эксперт

Протесты в Беларуси будут подавлены, считает Григорий Перепелица. Фото: TSN.ua

Протесты в Беларуси не стоит сравнивать с украинскими. Белорусское общество разделяет росийськую ментальность - так же не могут жить без авторитаризма и самодержавия. В росиян был царь, у белорусов - Бацька. У нас никогда не было ни того, ни другого. В этом коренное отличие, считает политолог Григорий Перепелица.

"Наиболее вероятный сценарий для Беларуси сейчас - легитимизации узурпации власти. Выступления против будут подавлены. Вопрос, в более жесткий, или в более легкий способ. И дальше Беларусь будет жить при тоталитарном режиме под патронатом Кремля.Там выросло молодое поколение, которое стремится к свободе . Ведь белорусское общество относится к европейским народам, а не к азиатским, как российское. Но это движущая сила способна лишь на символический проявление протеста. Майданов там не будет. Политическая элита не готова даже если ей упадет власть, воспользоваться ею, имея какое-то видение на проект развития Беларуси. А после падения тоталитарных режимов наступает хаос, потому что народ не готов воспринять демократические ценности. Так и в России после 1991 года. Как только Ельцин начал вводить либеральные реформы, началась дезинтеграция ", - объясняет эксперт.

Замечает, даже если 80-процентная поддержка Лукашенко сфальсифицировано, то процентов 50 "за" него точно собирается.

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В Украине элита не способна выстроить тоталитарный режим, а народ этого не допустит. В Беларуси - наоборот.

"Странно, что Путин начал "возвращением русских земель" из Украины, а не из Беларуси. Получил бы большие успехи и в российском обществе как лидер нации и на международной арене. Геостратегически усилил бы свои позиции. Беларусь, как и Украина, занимает центровое место в восточной Европе. Также там центр восточного фланга НАТО. С территории Беларуси можно оккупировать Прибалтику, Польшу и Украину. С военно-стратегической точки зрения поглощения Беларуси создаст наибольшую угрозу для существования Украины. В Киев от белорусской границы чуть больше 100 км - примерно 2 часа хода для российских танков. Граница абсолютно неукрепленная. А согласно военному договору, РФ может в любой момент перебросить авиацию на аэродромы и военные базы Беларуси. По периметру 300 градусов мы абсолютно незащищенные. Даже со стороны Молдовы, потому что в Приднестровье есть 2000 российского спецназа. Для нас сохранение суверенитета Лукашенка пока есть предохранителем. Хотя, если Россия захочет захватить Украину, отрицать он не станет, потому что с Россией имеют союзный договор. Поэтому реальные последствия политического устройства Беларуси для Украины пока сложно предсказать ", - предостерегает Перепелица.

Александр Лукашенко обвинил иностранцев в протестах в Беларуси, которые вспыхнули после объявления предварительных результатов президентских выборов. Причастными считает Польшу, Чехию, Россию и Украину.