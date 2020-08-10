В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 2682
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1116
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 414
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2169
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1305
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18729
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3726
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
6
6
3
5
6
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Слона едва не сбил поезд
Слона едва не сбил поезд
Видео
Все видео
В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео
В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Протесты в Беларуси: что сейчас происходит в центре столицы
Протесты в Беларуси: что сейчас происходит в центре столицы
Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
Убийство Джорджа Флойда: СМИ опубликовали полное видео инцидента
В Минске огородили здание в центре столицы
В Минске огородили здание в центре столицы
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1107
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 414
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1611
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2169
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 405
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
понедельник, 10 августа 2020 09:46

В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео

  Комментировать
В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео
В Минске протестующий попал под колеса автозака. Фото: УНН

В Минске возле станции метро "Немига" автозак протаранил толпу протестующих. Автомобиль специально наехал на них, когда они стояли к нему спиной.

Один из протестующих запрыгнул на двери грузовика. Тогда водитель начал резко выворачивать руль в разные стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)

Мужчина упал и оказался под колесами. Соответствующее видео распространяется в сети.

В результате столкновений меньшей мере 4 человека попали в больницу. Сообщают также об одном погибшем. Имя молодого человека - Евгений Заичкин.

Акции протеста начались после объявления экзит-полов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отражают задержанных, происходят стычки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 145204
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 22131
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 10917
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 7263
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа Просмотров: 6453
Мир
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
 1 Просмотров: 1854
Протесты в Беларуси: что сейчас происходит в центре столицы
Протесты в Беларуси: что сейчас происходит в центре столицы
 Просмотров: 2061
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 2385
Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках
Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках
 Просмотров: 423
Протесты в Белоруссии: задержаны более 100 активистов, 1 погиб, 4 в реанимации, участники акций начали расходиться
Протесты в Белоруссии: задержаны более 100 активистов, 1 погиб, 4 в реанимации, участники акций начали расходиться Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
4
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
Учителя не будут заставлять тестироваться на коронавирус
1
Сколько денег понадобится для восстановления Донбасса
Голосов: 717
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua