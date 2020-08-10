В Минске милицейский автозак переехал протестующего: показали видео

В Минске протестующий попал под колеса автозака. Фото: УНН

В Минске возле станции метро "Немига" автозак протаранил толпу протестующих. Автомобиль специально наехал на них, когда они стояли к нему спиной.

Один из протестующих запрыгнул на двери грузовика. Тогда водитель начал резко выворачивать руль в разные стороны.

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Мужчина упал и оказался под колесами. Соответствующее видео распространяется в сети.

В результате столкновений меньшей мере 4 человека попали в больницу. Сообщают также об одном погибшем. Имя молодого человека - Евгений Заичкин.

Акции протеста начались после объявления экзит-полов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отражают задержанных, происходят стычки.