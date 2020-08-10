Протесты в Белоруссии: задержаны более 100 активистов, 1 погиб, 4 в реанимации, участники акций начали расходиться

Протестующие в Минске начали расходиться. Фото: TUT.by

Уже известно о как минимум 120 задержанных силовиками участников протестов в разных частях Беларуси.

Кроме этого, более 50 человек пострадали в результате обстрела силовиками протестующих резиновыми пулями, сообщает svaboda.org.

Не менее 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Известно о 50 пострадавших только в самом Минске. Четыре человека получили настолько серьезные травмы, сейчас они находятся в реанимации.

В Минске волна массовых протестов пошла на спад. Практически стихли взрывы гранат и автомобильные гудки.

Ситуация стабилизировалась до 4:00 по Киеву. В центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено.

Силовики оттеснили большую часть протестующих с проспекта Машерова.

В общем, кроме Минска, в Беларуси в день выборов протесты прошли еще в восьми городах - Лиде, Барановичах, Бресте, Гродно, Жодино, Жлобине, Пинске и Кобрине.

В Лиде (Западная Беларусь, население более 100 000 человек) на митинг возле горисполкома собралось более тысячи человек. Протестующие кричали: "Считай честно!" И "Позор!". Позже между активистами произошли столкновения с милицией.

В Барановичах (Западная Беларусь, 175 тысяч), против демонстрантов, которые были, по данным СМИ, несколько тысяч, использовали светошумовые гранаты. Однако ОМОН был вынужден бежать от контрнаступления.

По улицам Бреста (Западная Беларусь, 340 тысяч) прошел толпа людей с бело-красно-белыми флагами. Оказавшись на проспекте Машерова, люди встали в драку с милиционерами; вскоре начались ожесточенные столкновения. Против демонстрантов использовали слезоточивый газ.

В Гродно (Западная Беларусь, 368 тысяч) силовики применили против протестующих газ. Было задержано около 40 человек, включая пятерых журналистов.

В Жодино (Центральная Беларусь, 63 тысяч) у местного исполкома собрались около тысячи человек. Их начал оттеснять ОМОН. Сначала милиционеры через громкоговорители призывали людей разойтись, а потом сложили щиты, начали догонять и задерживать людей.

В Жлобине (Восточная Беларусь, 76 тысяч) люди собрались без помех со стороны силовиков. Позже к протестующим все же стянули милицию со щитами, несколько человек задержаны.

В Пинске (Южная Беларусь, 138 тысяч) к присутствующим возле городской администрации вышел председатель исполкома.

В Кобрине (Западная Беларусь, 52 тысяч) несколько сотен протестующих прошли маршем по улицам города. Во время дальнейшего противостояния силовики опустили щиты, поставив их на землю.

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Напомним, в Беларуси прошли акции протеста после окончания выборов президента страны.