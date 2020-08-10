В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)

В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Фото: sputnik.by

В охваченном протестами белорусском Минске ОМОН жестоко избил пару, которая сидела во дворе на скамейке.

Соответствующее видео, снятое свидетелями события с балкона, опубликовали в Telegram-канале NEXTA.

На записи видно, как более десяти силовиков подбежали к паре, били их дубинками и ногами, заставляли лечь на землю.

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Затем их подняли и увели в неизвестном направлении.

Известно, что после того, как силовикам удалось разбить большие группы людей, некоторые митингующие бежали в парки и дворы домов, чтобы спрятаться от арестов. Именно там на них открыли охоту правоохранители. Кого находили - нещадно били и забирали на автозаках.

Акции протеста начались после объявления экзит-полов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отражают задержанных, происходят стычки.