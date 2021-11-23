Лава вулкана на Канарах достигла океана: людям приказали надеть маски и не выходить из дома

На Канарских островах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Власти испанского острова Ла-Пальма приказали жителям прибрежных городов оставаться дома, поскольку еще один поток лавы достиг моря.

В результате столкновения лавы с водой выделяются густые облака потенциально токсичных газов, пишет Reuters. Также образуется водяной пар с частицами соляной кислоты.

"Местным жителям приказали оставаться в домах с закрытыми дверями и окнами. Сильный ветер разнес облака над островом. Из-за высокой концентрации твердых частиц и диоксида серы в воздухе жителям Санта-Крус и еще двух прибрежных городов посоветовали надевать маски впервые после начала извержения", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Местный аэропорт закрыли. На видео видно, как токсичные облака поднимаются из воды, а раскаленная лава спускается со скалы в Атлантический океан.

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19 сентября на острове Ла-Пальма, который относится к группе Канарских островов, впервые за 50 лет началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Долгое время вулкан считался спящим. За неделю до извержения на острове с населением почти 85 тыс. человек фиксировали повышение сейсмической активности. Тогда произошло более тысячи подземных толчков магнитудой до 3,4 баллов. 21 октября пепел канарского вулкана Кумбре-Вьеха достиг территории Украины. На высоте 10-15 км наблюдается превышение диоксида серы.