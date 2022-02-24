"Кровь детей будет и на руках сомневающихся" - МИД Украины эмоционально призвал отключить Россию от SWIFT

Кулеба эмоционально призвал Запад отключить Россию от SWIFT. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров отключить страну-агрессора от международной банковской системы SWIFT.

Об этом написал в Twitter 24 февраля.

"Я не буду дипломатическим по этой теме. Все, кто сейчас сомневается, нужно ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!", - призвал он.

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По состоянию на 15.45 24 февраля в поддержку Украины после нового вторжения России выступили 48 государств и пять международных организаций. Ранее президент Чехии Милош Земан призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT. Следует отметить, что политик известный своими пророссийскими взглядами. Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции в Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. По всей Украине было введено военное положение, в ряде городов - комендантское время. Более 40 украинских военных погибли, сопротивляясь российскому врагу. Есть пороки среди гражданских, в частности дети.