Оккупанты подошли к хранилищу радиоактивных отходов в Чернобыле

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС. Фото: anga.ua

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.

Нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", - предостерег Геращенко.

Информации о ходе боя пока нет.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.