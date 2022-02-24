Россия атаковала государственную границу Украины с трех направлений

Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Белоруссия поддерживает незаконные действия россиян.
Атака началась около 5:00, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с временно оккупированной территории АР Крым.
Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении.
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