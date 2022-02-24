Мир с Украиной: по меньшей мере 48 государств осудили нападение России

По состоянию на 15.45 24 февраля в поддержку Украины после нового вторжения России выступили 48 государств и пять международных организаций.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
Заявили о поддержке Украины: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония , Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу Сингапур, Палестина, Белиз.
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Основные сигналы международной поддержки:
- Запад в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС (заявление канцлера Германии Олафа Шольца).
- актом агрессии Россия исключает себя из международного сообщества (заявление президента Польши Анджея Дуды).
- ряд стран созвали экстренные заседания правительств, в том числе Япония, Австрия и Польша.
- Литва призывает к введению жестких санкций, включая отключение от SWIFT.
- обещают жесткий ответ (мощное заявление премьера Британии Бориса Джонсона).
- некоторые страны заявляют о готовности принять беженцев, в частности, Молдова.
- Молдова введет чрезвычайное положение из-за нападения России на Украину.
– сообщают, что координируют свои действия с партнерами по НАТО и ЕС.
– заявляют, что Россия понесет ответственность за свои действия.
Международные организации:
1) Заявление высокопоставленных должностных лиц ЕС Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляен: Жестко осудили нападение России. Сигнализировали, что Кремль понесет ответственность.
2) Заявление президента Европейского парламента: обещает привлечь Кремль к ответственности. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что 24 февраля лидеры Европейского союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.
3) Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Союзники НАТО встретятся, чтобы обсудить возобновление российской агрессии".
4) Президент ПА НАТО Дж. Коннолли: "Союзники и все ответственные страны и учреждения должны сейчас ввести комплексный пакет массовых, сокрушительных и длительных санкций и последствий, которые наши парламенты полностью поддерживают".
5) Польское председательство в ОБСЕ. Глава в ОБСЕ, Министр иностранных дел Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудили начало президентом-агрессором Владимиром Путиным военной операции в Украине и сделали заявление: "Мы решительно осуждаем военную агрессию России против Украины. Эта атака на Украину подвергает жизнь миллионов людей серьезному риску и является грубым нарушением международного права и обязательства России".
Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
По всей Украине ввели военное положение.
Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу.
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