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четверг, 24 февраля 2022 17:17

Спецтема: Напад Росії на Україну

Мир с Украиной: по меньшей мере 48 государств осудили нападение России

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Мир с Украиной: по меньшей мере 48 государств осудили нападение России
48 стран осудили Россию, напавшую на украинские земли. Фото: pixabay.com

По состоянию на 15.45 24 февраля в поддержку Украины после нового вторжения России выступили 48 государств и пять международных организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Заявили о поддержке Украины: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония , Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу Сингапур, Палестина, Белиз.

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Основные сигналы международной поддержки:

- Запад в течение дня скоординирует свою реакцию в формате G7, НАТО и ЕС (заявление канцлера Германии Олафа Шольца).
- актом агрессии Россия исключает себя из международного сообщества (заявление президента Польши Анджея Дуды).
- ряд стран созвали экстренные заседания правительств, в том числе Япония, Австрия и Польша.
- Литва призывает к введению жестких санкций, включая отключение от SWIFT.
- обещают жесткий ответ (мощное заявление премьера Британии Бориса Джонсона).
- некоторые страны заявляют о готовности принять беженцев, в частности, Молдова.
- Молдова введет чрезвычайное положение из-за нападения России на Украину.
– сообщают, что координируют свои действия с партнерами по НАТО и ЕС.
– заявляют, что Россия понесет ответственность за свои действия.

Международные организации:

1) Заявление высокопоставленных должностных лиц ЕС Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляен: Жестко осудили нападение России. Сигнализировали, что Кремль понесет ответственность.

2) Заявление президента Европейского парламента: обещает привлечь Кремль к ответственности. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что 24 февраля лидеры Европейского союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить санкции против РФ.

3) Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Союзники НАТО встретятся, чтобы обсудить возобновление российской агрессии".

4) Президент ПА НАТО Дж. Коннолли: "Союзники и все ответственные страны и учреждения должны сейчас ввести комплексный пакет массовых, сокрушительных и длительных санкций и последствий, которые наши парламенты полностью поддерживают".

5) Польское председательство в ОБСЕ. Глава в ОБСЕ, Министр иностранных дел Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудили начало президентом-агрессором Владимиром Путиным военной операции в Украине и сделали заявление: "Мы решительно осуждаем военную агрессию России против Украины. Эта атака на Украину подвергает жизнь миллионов людей серьезному риску и является грубым нарушением международного права и обязательства России".

Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

По всей Украине ввели военное положение.

Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу.

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Дата
24
февраля

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