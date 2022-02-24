Ищут фуры: Вооруженным силам Украины нужна срочная помощь

ВСУ нужны грузовики. Фото: pixabay.com

Вооруженные силы Украины срочно ищут фуры, которые могут курсировать из Львова через границу для перевозки технической помощи партнерам.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова в Facebook.

"ВСУ срочно требуется помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров", - написала она.

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Фролова добавила, что заправку фур топливом ВСУ обеспечат.

Она просит писать телефоны и данные по фурам в личные сообщения.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу.