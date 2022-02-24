Ищут фуры: Вооруженным силам Украины нужна срочная помощь

Вооруженные силы Украины срочно ищут фуры, которые могут курсировать из Львова через границу для перевозки технической помощи партнерам.
Об этом сообщила заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова в Facebook.
"ВСУ срочно требуется помощь: 120 фур, которые могут из Львова курсировать через границу для перевозки технической помощи партнеров", - написала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали первых пленных российских оккупантов
Фролова добавила, что заправку фур топливом ВСУ обеспечат.
Она просит писать телефоны и данные по фурам в личные сообщения.
Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
По всей Украине ввели военное положение.
Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу.
Комментарии