Космос признают сферой военной деятельности

НАТО хочет признать космос сферой военной деятельности. Фото: nato.int.

НАТО хочет признать космос своей новой оперативной сферой.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, министры иностранных дел объявят космос пятой оперативной сферой военной деятельности, передает журналистка NPR News Терри Шульц в Twitter.

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"Завтра мы сделаем еще один важный шаг - признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций. Но мы не собираемся размещать оружие в космосе", - уточнил Столтенберг.

Четырьмя другими оперативными сферами военной деятельности является воздух, море, суша и кибернетические связи.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом могли прослушивать русские. В частности речь идет о разговоре, в котором американский лидер якобы интересовался готовностью власти Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.