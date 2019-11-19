Россия может слушать всю мобильную связь в Украине - дипломат США

Мобильную связь в Украине прослушивает Россия. Фото - Антикор

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом могли прослушивать русские.

В частности речь идет о разговоре, в котором американский лидер якобы интересовался готовностью власти Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. С таким утверждением выступил на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс. Соответствующая стенограмма была обнародована 18 ноября.

Само заседание состоялось в начале ноября. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

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По словам Холмса, Сондланд разговаривал с президентом США по мобильному телефону, находясь в ресторане в Киеве, и это показалось Холмсу необычным с точки зрения обеспечения безопасности связи.

Дипломату был задан вопрос, "существует ли риск того, что звонок с мобильного телефона с территории Украины прослушивали русские".

"Я считаю, что как минимум две из трех, а то и все три сети сотовой связи принадлежат российским компаниям, или же у них есть значительные доли. Мы обычно исходим из того, что мобильная связь на территории Украины прослушивается", - заявил в ответ сотрудник посольства.

Кроме того, по словам Холмса, в самом начале разговора голос Трампа был слишком громким, и Сондланд отодвинул трубку от уха, так что разговор стал слышен окружающим людям в ресторане.

Украина-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки. Он заявил о давлении президента Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского. Делал это вроде, чтобы побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.