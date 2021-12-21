Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести

На борту грузового судна находились нелегальные пассажиры. Фото: pixabay.com

Грузовое судно Francia со 130 нелегальными пассажирами на борту затонуло у северо-восточного побережья Мадагаскара.

Об этом сообщило Агентство морских и речных портов, пишет AP.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек. 68 человек пропали без вести. В то же время, по меньшей мере, 45 пассажиров спасли.

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Судно Francia покинуло город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго.

Поскольку судно зарегистрировано как грузовое, оно не имело права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом, заявил гендиректор агентства Жан Эдмонд Рандрианантенаина.

Предполагается, что корабль затонул из-за пробоины в корпусе.

"По информации, которую мы смогли собрать, вода попала в машинное отделение. Вода начала подниматься и затопила все двигатели", – сказал гендиректор.

Летом 2022 года состоится экспедиция с погружением к лайнеру "Титаник", затонувшего почти 110 лет назад. Купив билет стоимостью $250 тыс., можно будет увидеть остатки легендарного корабля, лежащего на дне Атлантического океана на глубине около 4 км.