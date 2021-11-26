К затонувшему "Титанику" собирают экспедицию: подробности

15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом. Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Летом 2022 года состоится экспедиция с погружением к лайнеру "Титаник", затонувшего почти 110 лет назад.

Купив билет стоимостью $250 тыс., можно будет увидеть остатки легендарного корабля, лежащего на дне Атлантического океана на глубине около 4 км, пишет Daily Mail.

"Путешественники и специалисты отправятся из города Сент-Джонс, расположенного на атлантическом побережье Канады. Корабль с туристами преодолеет около 600 км до места трагедии судна", - говорится в сообщении.

На пятиместном подводном аппарате "Титан" участники экспедиции спустятся к затонувшему кораблю. Погружение продлится до 10 ч.

15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул. Погибли 1517 пассажиров.

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На британский аукцион Henry Aldridge and Son выставят письма погибшего на "Титанике" пастора лондонской баптистской церкви Уолуорт-Роуд Джона Харпера. Предварительно лот оценили в $ 38-65 тыс.