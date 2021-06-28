Как гибель "Титаника" освещали тогдашние газеты - подборка иллюстраций

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Собрали упоминания о трагедии "Титаника" в немецкоязычных изданиях.

Иллюстрации публиковали на страницах журналов Австро-Венгрии, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

"Титаник" был крупнейшим судном в то время. Для создания лайнера использовали новейшие технологии того времени. Дизайн судна был революционным, поэтому журнал "Шипбилдер" провозгласил его "практически непотопляемым".

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15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул. Погибли 1517 пассажиров.

На британский аукцион Henry Aldridge and Son выставят письма погибшего на "Титанике" пастора лондонской баптистской церкви Уолуорт-Роуд Джона Харпера. Предварительно лот оценили в $ 38-65 тыс.