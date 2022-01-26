Испания предупредила РФ о масштабных последствиях эскалации в Украине

Премьер Испании Санчес заявил, что Россия столкнется с огромными экономическими последствиями, если начнет какое-то военное вмешательство в Украине. Фото: Reuters

Россия столкнется с огромными экономическими последствиями, если начнет любое новое военное вмешательство в Украину.

Об этом 26 января заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс конференции с финской коллегой Санной Марин, передает Reuters.

"Важно донести до России, что любое военное вмешательство будет иметь масштабные и серьезные последствия для ее экономики из-за санкций Евросоюза", - сказал Санчес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО усиливает военную оборону Восточной Европы на фоне агрессии РФ

В свою очередь премьер-министр Финляндии заявила, что хотя ее страна не планирует вступать в НАТО в ближайшее время, Россия не имеет права вето на какое-либо такое решение.

"У нас есть возможность подать заявку в будущем, и очень важно, чтобы мы оставили эту возможность открытой. Никто не может указывать нам, что делать. Это наше собственное решение", - сказала она.

Испания отправила корабли, чтобы присоединиться к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях. Россия требовала от США письменно отреагировать на ее ультиматум безопасности. РФ предложила странам НАТО взять на себя обязательства, относительно "исключения дальнейшего расширения Альянса, в частности присоединения Украины и других государств". Россия также требовала отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.