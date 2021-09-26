Индия и США усилят сотрудничество в области обороны

США и Индия будут вместе бороться с глобальным терроризмом и принимать согласованные меры против всех террористических групп. Фото: Pixabay

Президент США Джо Байден и глава правительства Индии Нарендра Моди договорились вместе бороться с международным терроризмом и усилить сотрудничество двух стран в области обороны. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Оба лидера подтвердили четкое видение, которое будет направлять будущие отношения США и Индии, и решили: строить стратегическое партнерство и сотрудничать с региональными объединениями, в частности АСЕАН, для продвижения общих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами; развивать торговое и инвестиционное партнерство между двумя государствами.

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Отмечается, что США и Индия будут вместе бороться с глобальным терроризмом и принимать согласованные меры против всех террористических групп.

Зеленский и президент Египта обсудили сотрудничество в оборонной сфере.