Зеленский и президент Египта обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Также Зеленский подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с Египтом. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Глава Украинского государства пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом. Также Зеленский подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке, и подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.

Со своей стороны Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.

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С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел. Президент Египта отметил позитивное развитие межлюдских контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

Ранее Зеленский обсудил со Столтенбергом увеличение присутствия НАТО в Черном море.