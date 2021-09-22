Зеленский обсудил со Столтенбергом увеличение присутствия НАТО в Черном море

Зеленский поднял вопрос интеграции в НАТО. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский отметил важность увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, сообщает Офис президента

Президент попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, содержащихся на оккупированных территориях и в России.

За последние два года Украина завершила формирование новой целостной системы национальной безопасности, заявил Зеленский. Она полностью построена на стандартах НАТО.

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Президент Украины сообщил о ходе выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Он надеется, что НАТО смогут определить для Украины перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", которые позволят перейти к следующему этапу интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Он рассказал о достижениях Украины в цифровизации и перспективы развития национального рынка ИТ, сообщает Офис президента.