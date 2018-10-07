Госсекретарь США встретился с лидером КНДР

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 4518
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 2943
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5283
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1413
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1458
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1638
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1269
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1296
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
6
11
4
10
11
Поднялась новая волна протестов в поддержку независимости Шотландии
Поднялась новая волна протестов в поддержку независимости Шотландии
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
&quot;Можете достать до Москвы&quot;: в России испугались украинского оружия
"Можете достать до Москвы": в России испугались украинского оружия
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Летающий пес и влюбленные парни - показали лучшие Инстаграм-фото
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Видео
Все видео
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии
Бил окна и двери: русский турист разгромил отель в Чехии
Это белый флаг, а не туалетная бумага - в сети жестко смеются над Трампом
Это белый флаг, а не туалетная бумага - в сети жестко смеются над Трампом
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
Мир прощается с Шарлем Азнавуром
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 486
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1323
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5301
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9675
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 693
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
воскресенье, 07 октября 2018 17:08

Госсекретарь США встретился с лидером КНДР

  Комментировать
Госсекретарь США встретился с лидером КНДР
Майк Помпео съездил в Пхеньян. Фото: Twitter

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Хорошо съездил в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Кимом. Мы продолжаем делать успехи по сделкам саммита в Сингапуре. Спасибо, что приняли меня и мою команду", - написал Помпео в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка: КНДР таки строит ракеты

Это была четвертая поездка госсекретаря в Северную Корею. Неизвестно, обсуждали ли на встрече Майка Помпео и Ким Чен Ына тему очередного саммита лидеров США и КНДР.

После визита в Пхеньян госсекретарь США отправился в Южную Корею.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что на военном параде ко Дню основания республики не демонстрировались баллистические ракеты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына после парада без ракет
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына после парада без ракет Просмотров: 288
Разведка: КНДР таки строит ракеты
Разведка: КНДР таки строит ракеты Просмотров: 261
Сейчас вы читаете новость «Госсекретарь США встретился с лидером КНДР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Обратную сторону Луны снимали на "трофейную" кинопленку

Самое читаемое
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы
25
 Просмотров: 64846
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 19190
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
14
 Просмотров: 10315
Россия хочет сохранить &quot;народные республики&quot; - Волкер дал откровенное интервью
Россия хочет сохранить "народные республики" - Волкер дал откровенное интервью 1 Просмотров: 6120
Женщина более месяца висела в петле
Женщина более месяца висела в петле Просмотров: 4905
Мир
"Долгих лет тюрьмы" - в Петербурге поздравили Путина
"Долгих лет тюрьмы" - в Петербурге поздравили Путина
Путин празднует две "шестерки". Порошенко не поздравил
Путин празднует две "шестерки". Порошенко не поздравил Просмотров: 198
У берегов Латвии заметили российский военный корабль
У берегов Латвии заметили российский военный корабль Просмотров: 81
В Париже произошла стрельба: пострадавшие в критическом состоянии
В Париже произошла стрельба: пострадавшие в критическом состоянии Просмотров: 405
В СБУ показали граждан Украины, которые воевали в группе "Вагнера"
В СБУ показали граждан Украины, которые воевали в группе "Вагнера" Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
6
Заявили о возможности войны на Балканах
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
5
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
3
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Голосов: 383
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua