Госсекретарь США встретился с лидером КНДР

Майк Помпео съездил в Пхеньян. Фото: Twitter

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Хорошо съездил в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Кимом. Мы продолжаем делать успехи по сделкам саммита в Сингапуре. Спасибо, что приняли меня и мою команду", - написал Помпео в Twitter.

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Это была четвертая поездка госсекретаря в Северную Корею. Неизвестно, обсуждали ли на встрече Майка Помпео и Ким Чен Ына тему очередного саммита лидеров США и КНДР.

После визита в Пхеньян госсекретарь США отправился в Южную Корею.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что на военном параде ко Дню основания республики не демонстрировались баллистические ракеты.