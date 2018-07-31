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вторник, 31 июля 2018 07:15

Разведка: КНДР таки строит ракеты

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Разведка: КНДР таки строит ракеты
КНДР строит ракеты, которые способны достичь США. Фото: открытые источники

Северная Корея производит новые баллистические ракеты, вопреки Сингапурским договоренностям и задекларированному стремлению к денуклеаризации.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в разведывательных службах США, сообщает "Українська правда"

Разведка утверждает, что производство баллистических ракет, которые, вероятно, способны достигать территории США, ведется на площадке в Санумдони близ Пхеньяна.

"Данные со спутниковых снимков свидетельствуют о том, что КНДР ввела в действие минимум одну, а то и две, МБР на жидком топливе", - отмечается в статье.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с заместителем председателя ЦК трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль обвинил КНДР в том, что она использует секретный объект по обогащению урана в нарушение Сингапурских договоренностей.

Ранее в Пхеньяне назвали переговоры с делегацией США во главе с Помпео "печальными" и обвинили Вашингтон в попытке давления на Корею.

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По итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется к "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

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