Германия изменит свою позицию по "Северному потоку-2" после выборов - МИД

Кулеба высказался о "Северном потоке-2". Фото: Укринформ

Позиция Германии по газопроводу "Северный поток-2" может измениться после выборов нового канцлера, которые запланированы в стране на сентябрь 2021 года.

"На самом деле в Германии есть много голосов против Северного потока-2, поэтому позиция Берлина может измениться после предстоящих выборов. США также не отказались полностью от санкций. Это скорее перерыв. Поэтому наша борьба за сохранение национальных интересов Украины и европейской безопасности будет продолжаться", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба.

Кулеба добавил, что очень опасно для общей евроатлантической безопасности и единства передавать в руки президента РФ Владимира Путина такую ​​мощное политическое оружие, как Северный поток-2.

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