Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль

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19 декабря 1997-го в кинотеатрах вышла лента режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник", рассказывающая о океанском лайнере, затонувшем во время первого плавания в 1912-м. В фильме сыграли тогда молодые звезды Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет. Фильм получил 11 наград "Оскар" и стал одним из лучших в истории кино.

Кэмерон, который написал сценарий, провел несколько месяцев, исследуя историю лайнера. В 1995-м нанял 2 подводных аппараты и провел серию погружений, чтобы снять внутренние и внешние кадры на месте катастрофы. Большую часть судна сняли в студии, построенной по заказу режиссера. 231-метровую копию корабля построили и поместили в резервуар на 65 млн литров.

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Стремление Кэмерона точно рассказать историю было масштабным. Проект стоил более $200 млн, что сделало его одним из самых дорогих в истории кино. Зато собрал в мировом прокате почти $2,2 млрд.

Фильм обошелся дороже, чем сам лайнер "Титаник". Строительство корабля на деньги 1997-го стоило примерно $160 млн. Большинство декораций на лайнере, от ковров до люстр, воссоздали под наблюдением компаний, которые оснащали настоящее судно.