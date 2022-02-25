"Это очевидный акт террора" - президент Польши и другие лидеры осудили агрессию России

По состоянию на обед 24 февраля в поддержку Украины после наступления России выступили 48 государств и пять международных организаций. Фото: pixabay.com

После полномасштабного наступления российской армии ряд лидеров других государств выразили поддержку Украине и осудили действия Кремля.

Президент Польши Анджей Дуда в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал российские бомбардировки Киева актом террора.

"Я только что разговаривал с Владимиром Зеленским. Ситуация в Киеве очень сложная. Утром россияне начали бомбить город. Дроны сбрасывают бомбы на жилые дома. Люди умирают. Это очевидный акт террора, направленный на то, чтобы сломать боевой дух, но есть большая решимость защитить столицу ", - написал Дуда в Тwitter.

Также он пообещал ответ ЕС и НАТО на агрессию России.

Соединенные Штаты Америки, их союзники и партнеры будут отвечать единственно и решительно на решение президента-агрессора Владимира Путина начать вторжение, заявил американский лидер Джо Байден. По его словам, только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет атака, передает Forbes.

"Мир привлечет Россию к ответственности", - заверил Байден.

Президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими взглядами, призвал к крайне жестким санкциям против Кремля. В частности, отключение России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.

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Осудил военную атаку России против Украины и президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это ставит под угрозу миллионы невинных людей и подрывает фундамент международного порядка. Пора Запада отреагировать должным образом", - заявил Науседа.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал "темным днем ​​для Европы нападение России на Украину".

"Нападение России на Украину - это вопиющее нарушение международного права. Ничто не может оправдать этого. Германия решительно осуждает этот безрассудный поступок президента Путина и выражает солидарность с Украиной и украинцами. Россия должна немедленно прекратить боевые действия", - подчеркнул Шольц.

По состоянию на 15:45 24 февраля в поддержку Украины после нового вторжения России выступили 48 государств и пять международных организаций. Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Дом пылал, есть угроза разрушения. ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области. 137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.