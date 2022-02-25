Президент озвучил количество погибших защитников Украины. И назвал себя целью номер один

Зеленский заявил, что вместе с семьей остается в Киеве. ФОТО: facebook.com

137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Россия атаковала всю территорию нашего государства. И сегодня наши защитники сделали очень много. Защищают всю территорию Украины и отбивают ту, которую враг успел занять. Как в Гостомеле. На нашем острове Змеиный все ребята пограничники героически погибли, но не уступили. Всем им будет присвоено звание "Герой Украины" посмертно", - заявил Зеленский.

Он назвал действия России подлыми и заявил, что остается в Киеве вместе с народом.

"Моя семья и дети также в Украине. Моя семья не предатели. По имеющейся информации враг обозначил меня, как цель номер один. А мою семью, как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства. Имеем информацию, что в Киев вошли диверсионные силы врага", - добавил глава государства.

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Владимир Зеленский отметил, что провел десятки переговоров с лидерами разных государств.

"Мы остаемся наедине в защите нашего государства. Кто готов воевать за нас? Не вижу таких. Кто готов гарантировать вступление Украины в НАТО? Все боятся", – рассказал глава государства.

Генштаб Украины заявил, что в Украину вошли 2/3 возможных тактически-боевых групп РФ. Вооруженные силы Украины готовятся к вероятной второй волне обстрела российскими солдатами, рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.