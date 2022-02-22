Еще одна страна осудила "признание" Россией ЛДНР

МИД Грузии осудил "признание" Россией оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Грузии осудило "признание" Россией оккупированных территорий Востока Украины.

Кремль повторяет сценарий Абхазии, говорится в заявлении МИД Грузии.

Страна с тревогой наблюдает за последними событиями вокруг Украины, которые являются серьезным вызовом европейской безопасности.

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"Признание Российской Федерацией украинских территорий Донецкой и Луганской областей как независимых государств является очередным грубым нарушением основополагающих принципов международного права, фактически повторяющего российскую интервенцию 2008 года в Грузии", - сообщили в заявлении.

21 февраля президент России Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Великобритания, Канада, Япония и Франция готовятся ввести против РФ пакет санкций за признание ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций. Они предусматривают запрет на новые инвестиции и финансовую деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий с этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО