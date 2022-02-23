Эрдоган в разговоре с Путиным осудил "признание" ОРДЛО

Реджеп Тайїп Ердоган засудив визнання Росією окупованих територій на Сході України. Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признал действия Российской Федерации против украинского суверенитета и территориальной целостности.

И это его "принципиальная позиция", сказал Эрдоган президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора, передает Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что война в Украине никому не принесет пользы. Для разрешения конфликта выгоднее использовать дипломатию и за основу взять Минские договоренности, сказал президент Турции.

Он отметил, что Турция по-прежнему готова внести свой вклад в снижение напряженности и поддержание мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуда и Науседа из Киева осудили Москву

Эрдоган ожидает, что Путин посетит Турцию для участия в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

На сайте Кремля сообщили, что два президента обменялись оценкой ситуации в связи с признанием Россией так называемых ЛДНР.



Отмечается, что это решение Путин принял "в условиях агрессии украинских властей на Донбассе", что является фейком.

Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО на действия Москвы. Мероприятие якобы проигнорировало "законные российские беспокойства и требования".

21 февраля Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс.