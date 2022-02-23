Эрдоган в разговоре с Путиным осудил "признание" ОРДЛО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признал действия Российской Федерации против украинского суверенитета и территориальной целостности.
И это его "принципиальная позиция", сказал Эрдоган президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора, передает Anadolu.
Эрдоган подчеркнул, что война в Украине никому не принесет пользы. Для разрешения конфликта выгоднее использовать дипломатию и за основу взять Минские договоренности, сказал президент Турции.
Он отметил, что Турция по-прежнему готова внести свой вклад в снижение напряженности и поддержание мира.
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Эрдоган ожидает, что Путин посетит Турцию для участия в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.
На сайте Кремля сообщили, что два президента обменялись оценкой ситуации в связи с признанием Россией так называемых ЛДНР.
Отмечается, что это решение Путин принял "в условиях агрессии украинских властей на Донбассе", что является фейком.
Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО на действия Москвы. Мероприятие якобы проигнорировало "законные российские беспокойства и требования".
21 февраля Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".
После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".
Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс.
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