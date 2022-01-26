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среда, 26 января 2022 17:03

CNN назвал Харьков "российским городом"

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Американский телеканал CNN обозначил украинский город Харьков как территорию Российской Федерации во время сюжета.

Посты с соответствующими фотографиями пользователи распространили в Twitter.

Автор: скриншот
  Телеканал CNN сделал Харьков по территории России
Телеканал CNN сделал Харьков по территории России

Сюжет был посвящен эскалации на украинской границе и российским учениям Южного округа. Видео длилось 20 с. Во время его трансляции в правом верхнем углу была надпись "Харьков, Россия".

После этого в новостях показали общение ведущей CNN Кристианы Аманпур с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Телеканал пока не отреагировал на инцидент.

Автор: скриншот
  Телеканал CNN сделал Харьков по территории России
Телеканал CNN сделал Харьков по территории России

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Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии.

Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре заявил, что Харьков был и будет украинским и что на защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.

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