Игорь Терехов - мэр Харькова, но городом управляют другие люди – СМИ

Избранный осенью мэром Харькова Игорь Терехов полностью лишен возможности принимать управленческие решения самостоятельно, большинство назначений на руководящие должности принимаются без его участия

Все время после избрания мэром Харькова Терехова город живет в состоянии управленческого паралича – об этом в аналитическом материале о ситуации в Харькове пишет издание Главком.

"...после объявления результатов выборов до сих пор политические торги Игоря Терехова с новыми партнерами продолжаются. Ведь на кону остается еще ряд важных вопросов. В их числе – кто займет кресло секретаря горсовета, которое хотят оставить за собой и Терехов, и ОПЗЖ, и "Слуги народа"? Также важно кресло первого заместителя мэра и еще целый ряд влиятельных должностей, в отношении которых пока нет окончательного решения, кому они достанутся", – описывает ситуацию в руководстве Харькова автор публикации.

Автор отмечает, что должностью мэра Терехов полностью обязан нескольким лицам, чье влияние настолько значительно, что они часто просто игнорируют его и сами назначают своих подопечных на ключевые должности в Харькове. Одним из таких лиц является Игорь Абрамович, депутат Верховной Рады от ОПЗЖ.

"Влияние Абрамовича в городе становится очевидным – он открыто и демонстративно назначает близких к себе людей на высокие должности. Например, в октябре 2021 года горсовет сделал новыми заместителями мэра: по вопросам ЖКХ – Виталия Мельника, по цифровой трансформации (которому в новой структуре переданы полномочия по выделению земли, ГАСИ, сфере МАФ) – Сергею Кузьмину. Эти чиновники были назначены при непосредственном участии Абрамовича и согласованы с Банковой. В связи с тем, что до назначения своих новых заместителей Терехов их даже не знал, в СМИ и среди депутатского корпуса разгорелся публичный скандал", – говорится в статье.

Терехов стал мэром Харькова по результатам внеочередных выборов в конце октября 2021 с минимальным преимуществом – голосовать пришли менее трети избирателей города. До этого он был исполняющим обязанности мэра, заняв этот пост после смерти Геннадия Кернеса. Вся предвыборная кампания в Харькове отметилась чередой скандалов с фальсификацией документов, с применением админресурса и давления на прессу и политических оппонентов. Само голосование прошло с многочисленными нарушениями избирательного законодательства, о чем неоднократно заявляли независимые наблюдатели.