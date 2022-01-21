"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова

Город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан не паниковать на фоне информации о возможной оккупации Россией.

Харьков остается спокойным, толерантным и мирным украинским городом, заявил Терехов 21 января.

"Хочу успокоить харьковчан и сказать, что пока я - городской голова, мы никому не дадим захватить Харьков - никакой России. В Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия. Пусть россияне не разевают рот", - сказал Терехов.

Он уверен, что "никакой войны" не будет. На вопрос, какие именно меры вводят городские власти для создания безопасности в условиях возможной угрозы, Терехов ответил:

"Мы делаем все по четкой дорожной карте. Я хочу, чтобы не было никакой агонии и истерики".

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Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии.