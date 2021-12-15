Памятник на могилу Кернеса выбрал новый мэр Харькова: фото

Фото: city.kharkov.ua

В Харькове установят памятник на могиле главы города в 2010-2020 годах Геннадия Кернеса. Похоронен он на кладбище №2.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Изготовлением монумента занимается скульптор Александр Ридный. Его мастерскую посетил действующий мэр Харькова Игорь Терехов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове установили мемориальную доску Кернесу

По словам Терехова, памятник будет передавать характер Кернеса. Среди нескольких вариантов монумента был выбран тот, который изображает Кернеса во время ходьбы с поднятой вверх рукой.

"Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянное движение, работа, преобразования. Поэтому мы выбрали тот монумент, который соответстыует его характеру", – сказал он.

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом. 31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы мэра. На 31 октября они были назначены Верховной Радой в марте – через три месяца после смерти Геннадия Кернеса, победившего на выборах осенью прошлого года. Победил на тот момент исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов. Репортаж Gazeta.ua с избирательных участков – по ссылке. Корреспондентка пообщалась с горожанами и расспросила: каких решений ждут от нового руководителя Харькова.