В Харькове установили мемориальную доску Кернесу

Кернесу установили мемориальную доску. Фото: city.kharkov.ua

В Харькове открыли мемориальную доску покойному мэру города - Геннадию Кернесу.

Ее установили на фасаде здания горсовета. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

На памятном знаке изобразили портрет мэра и знаковые места, которые он открывал, в частности парк имени Горького, памятник Независимости, 30-ю станцию метро Победа, Региональный центр услуг.

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Автором мемориальной доски стал харьковский скульптор Александр Ридный, который подарил ее городу. В создании памятного знака приняли участие родные Кернеса.

Его сын Кирилл поблагодарил всех, кто пришел на открытие памятного знака, и отметил, что для него лично и семьи покойного мэра важно, чтобы люди помнили о нем и его дела.

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализированы 16 сентября с коронавируса. Похоронен в Харькове.