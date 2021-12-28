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вторник, 28 декабря 2021 16:12

В Харькове решили судьбу "украинского Стоунхенджа" за 1,5 млн грн

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В Харькове решили судьбу &quot;украинского Стоунхенджа&quot; за 1,5 млн грн
За инсталляцию авторам должны были заплатить 1,5 млн грн. Фото: Facebook Юрия Сидоренко

В Харькове снесут инсталляцию из бетонных блоков "Скифское наследие", которую окрестили "украинским Стоунхенджем".

С должности также уволили человека, подписавшего документы об установлении объекта за 1,5 млн грн в спальном районе города, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью оплачивать счета. Моя команда проекта не видела. Такой Стоунхендж нам не нужен", - отметил городской голова Игорь Терехов.

Место обустроят, когда поймут, что там можно сделать, чтобы это "действительно имело хороший вид и нравилось людям", добавил он.

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Проект "Скифское наследие" выиграл конкурс на "Бюджет участия" в 2021 году. За него отдали 751 голос. Общая стоимость конструкции — 1 482 680 грн, ее автор — Евгений Кулик.

На конструкции в камне высечены изображения скифской тематики, рунические и зодиакальные символы. Внутри сооружения выставлены копии скифских каменных баб. Территорию покрыли "древним" мощением: морской галькой, песчаником, природным камнем. Высота объекта — до 2,4 м.

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