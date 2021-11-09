В BlaBlaCar извинились за карту без Крыма

Онлайн-платформа для перевозчиков BlaBlaCar использовала в собственной рекламе карту Украины без Крыма и извинилась. Фото: facebook.com/ostapaalex

Онлайн-платформа для перевозчиков BlaBlaCar извинилась за рекламу, где изобразили Украину без Крыма.

Произошла досадная техническая ошибка, рассказали Gazeta.ua в пресс-службе.

"Просим прощения у всех, чьи чувства затронула рекламная кампания. Хотим заверить, что у компании не было намерения занять или высказать какую-то политическую позицию. Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как так произошло", - говорят в компании.

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Добавили, что как международная компания, BlaBlaCar не имеет права поднимать вопрос о суверенитете Украины.

"Мы всегда работаем в рамках законодательства в странах своего присутствия. За семь лет существования BlaBlaCar в Украине объединил более восьми миллионов пользователей для совместных поездок и экономии средств на дорогу", – добавили.

BlaBlaCar сделает все возможное, чтобы подобная ошибка больше не повторилась.

7 ноября в медиа появились публикации о рекламной кампании, где была изображена карта Украины без Крыма. Рекламное изображение использовали в баннере Google на сайте Укрзализныци.