BlaBlaCar нарисовал Украину без Крыма - в сети компании досталось от пользователей

Онлайн-платформа для перевозчиков BlaBlaCar использовала в собственной рекламе карту Украины без Крыма.

Об этом пишет "Детектор медіа"

Рекламное изображение использовали в баннере Google на сайте Укрзализныци. На него обратил внимание пользователь Facebook Александр Остапа.

В комментариях под сообщением пользователя менеджер по коммуникациям BlaBlaCar-Украина Юля Крупенко написала, что компания выясняет, откуда эта реклама могла появиться.

"Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда не сделал бы такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании", - заявила.

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Пользователи сети пишут:

"Вот говнюки"

"Бл*дство"

"Конечные ублюдки. Иначе не скажешь"

Летом этого года телеканал "Дом" показал заставку с картой России, на которой временно оккупированный Крым обозначили как часть РФ.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.