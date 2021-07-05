Телеканал "Дом" показал карту России с Крымом - руководство говорит о провокации

На телеканале "Дом" опубликовали карту РФ с оккупированным Крымом как частью России. Фото: Гончаренко

Государственный телеканал "Дом", который транслируют для временно оккупированных территорий, показал в эфире передачи "Русский дневник" оккупированный Крым как часть России. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"На телеканале "Дом" публикуют карту РФ с оккупированным Крымом как частью России. Канал финансируется из украинского бюджета, а его открытием так хвастался Зеленский", - написал депутат. Также добавил, что позже видео с картой из доступа убрали.

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Телеканал заявил, что инцидентом занялась Служба внутренней безопасности. Руководство обратилось в СБУ и на время расследования отстранило от работы всех причастных к проекту. Инцидент считают провокацией.

"Подобной графической заставки нет в распоряжении канала. Как она попала в один из выпусков - неизвестно", - говорится в заявлении канала.

Сеть магазинов "Алло" в Украине попала в скандал с картой аннексированного Крыму. На сайте магазина, в разделе "сеть отделений", Крым обозначили отдельно от материковой Украины. Позже стало известно, что сеть без всяких объяснений изменила карту: Крым материковую Украину показали вместе.