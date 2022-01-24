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понедельник, 24 января 2022 12:04

Некоторые партии в Харьковской области нагнетают истерию - СБУ

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Некоторые партии в Харьковской области нагнетают истерию - СБУ
Силовики в области отработали все сценарии. Фото: Харьковская ОГА

В Харьковской области ячейки некоторых партий прибегают к нагнетанию ситуации на фоне информации о военной угрозе.

Об этом сообщил начальник областного управления СБУ Роман Дудин на совещании в Харьковской ОГА в понедельник, сообщает "Суспільне"

"На сегодняшний день харьковский регион, силовой и правоохранительный блок, как никогда за последние восемь лет, готовы к возникновению любых чрезвычайных ситуаций", - сказал чиновник.

В области провели более 134 учений по отработке "разных сценариев".

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"Нам известно более 10 потенциальных сценариев развития событий. Отработаны все. Отработаны даже при полной смене руководства, руководящего состава.

Отдельными партиями, ячейками и движениями именно на территории харьковского региона раздувается истерия относительно возможной потенциальной военной угрозы. Скажу так, что на сегодняшний день поводов для этого нет.

Если бы на сегодняшний день люди с оружием вышли на улицу, то это для некоторых был бы веселый сюрприз, столько человек, которых значительное количество подготовлено, группы, я не могу все говорить на публику", - заявил Дудин.

Какие именно партии прибегают к нагнетанию ситуации, чиновник не сказал.

Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может оккупировать Харьков.

Пусть россияне не разевают рот, сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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