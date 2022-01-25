Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища

В Харькове состояние некоторых бомбоубежищ оставляет желать лучшего. Но местные власти утверждают, что процесс расчистки и подготовки укрытий продолжается.

В жилых домах города расположено около 4,2 тыс. простейших укрытий. Они рассчитаны на пребывание людей от 1 до 4 ч., сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Фото: city.kharkov.ua

"Идет процесс расчистки и подготовки простейших укрытий – подвальных помещений. В последнее время эта работа активизировалась", – заявил заместитель начальника управления Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктор Широкий.

По его словам, в Харькове есть еще более 300 защитных сооружений гражданской защиты – это простые и противорадиационные укрытия. Они предназначены для персонала предприятий, продолжающих работу в особый период. Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться во время чрезвычайных ситуаций.

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"Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 млн жителей города", – добавили в мэрии.

В Харьковской области состоят на учете более 1000 защитных сооружений. 80% из них "готовы к использованию", заявил директор Департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Иван Сокол, передает "Суспільне".

"В целом количество укрытий обеспечивает потребность региона, но проводим работу по открытию новых. По законодательству сооружения должны проходить проверку раз в год. Мы ужесточили подход для проверки. Сейчас проводится внеочередная инвентаризация защитных сооружений, проверяется состояние готовности, разрабатываются планы по увеличению защитных сооружений". , – сообщил Сокол.

Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии. Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре заявил, что Харьков был и будет украинским и что на защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.