Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова

Президент Владимир Зеленский, после слов о возможном захвате Россией Харькова, заявил, что этот город никогда не будет оккупирован.

Комментарий с таким содержанием Зеленский оставил под видео об итогах заседания СНБО в Instagram.

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Под роликом один из пользователей написал:

"Харьков надеется. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией".

На это и отреагировал Зеленский.

"И не будет никогда оккупированным. Никогда. Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми", - написал президент.

Автор: скриншот Зеленский ответил на комментарий Сергея из Харькова

Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором заявил, что Россия может оккупировать Харьков. Также сказал, что Запад должен ввести превентивные санкции против РФ до возможного начала масштабной военной агрессии. Мэр Харькова Игорь Терехов вскоре заявил, что Харьков был и будет украинским и что на защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.