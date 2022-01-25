Готовили серию нападений: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группу, готовившую серию нападений на объекты в приграничных регионах Украины.

Масштабная операция прошла в Житомире и в Харькове. Преступников координировали спецслужбы Российской Федерации, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Организаторы банды готовили серию разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, в том числе коммерческой сферы. По их замыслу это должно привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов

Группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в банду. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета.

Среди изъятого у преступников взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы, компьютерная техника и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи открыли уголовное производство.

Контрразведка Службы безопасности Украины приостановила деятельность четырех агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Трое из них - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.