Поймали диверсанта ФСБ, готовившего взрывы и убийства

Агент готовил взрыв водозабора. Фото: СБУ

СБУ разоблачила агента ФСБ, который планировал устраивать диверсии на территории Украины

"Мужчина в мае 2020 года по собственной инициативе вышел на представителей ФСБ России и по их заданию собирал и передавал спецслужбами страны-агрессора подробную информацию об одном из военных объектов на территории Одесской области. Также он предлагал свои услуги в совершении убийств военнослужащих-участников ООС", - говорится в сообщении.

В сентябре 2020 агенту приказали совершить диверсию на Горбакивско-Гориньградском водозаборе. Это привело бы к длительному прекращению водоснабжения около 50% бытовых и промышленных потребителей г. Ровно и других районов области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ будет наступать в море и воздухе - в каком состоянии украинский флот

Злоумышленника задержали сразу после закладки ним взрывного устройства. Ему готовится сообщение о подозрении по статьям "государственная измена" и "диверсия".

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Одесской обл. Обучение прошли на одном из военных объектов, сообщает управление СБУ.