Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского диверсанта, который затесался в ВСУ из российской армии.

"Военный из десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с временно аннексированного страной-агрессором Крыма. Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать "русский мир", , пишет пресс-центр СБУ.

Шпион начал свое сотрудничество с российскими чекистами после своей службы в Сирии.

"Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать Украинская воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ", - говорится в сообщении.

Автор: СБУ Матрос служил в ЧФ РФ и был в Сирии

Его разоблачили на завершающем этапе подготовки наглого российского плана. По замыслу кремлевских кураторов шпион должен был дезертировать из украинской армии. Его действия должны были транслироваться на российских каналах.

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Однако украинские пограничники поймали его. Изъяли всю собранную информацию и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Российские оккупанты активно навязывают крымским школьникам культ войны. Для этого в школах оккупированных городов и сел создают так называемые военно-патриотическое движение "Юнармия" и клубы "Тактика", "Патриот", "Потомки победы", "Граница" и "Варяг".

В ряды принимают детей в возрасте до 18 лет. Учат учеников владеть оружием, копать окопы и расстреливать воображаемого врага. Также вести допрос пленного на английском языке.

В Крыму действует 532 школы, в них учится 188,5 тыс. школьников.