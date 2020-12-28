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понедельник, 28 декабря 2020 17:08

СБУ разоблачила 4 агентурные сети и задержала 11 российских спецагентов
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Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Трое из них - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры

Такие данные об итогах работы в 2020 году сообщили в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020
Фото: ssu.gov.ua
В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020
В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020
В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020
В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020

Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 - террористической и диверсионной деятельности, 9 - посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 - шпионажа.

В Луганской области задержали агента ФСБ. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по разработанному оборонной промышленностью Украины ракетного комплекса "Нептун".

Контрразведка СБУ активно работала в сфере охраны государственной тайны: в 111 случаях отменили допуск к ней, 125 человек привлечены к административной ответственности.

Автор: ssu.gov.ua
  В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020
В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020

Разоблачили 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти и управления, включая секретоносителям.

На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ разоблачила агентурные сети. 1-й руководила експрацивниця облгосадминистрации, а члены 2-й собирали информацию о военных объектах региона.

В течение года также вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 за государственную измену и 20 за террористическую деятельность.

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Также агентуру спецслужб РФ обнаружили в органах государственной власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор, чиновник одного из министерств и тому подобное.

В частности, агента ФСБ РФ, должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ПАО "Северодонецкое объединение" Азот ", приговорили к 10 годам заключения. Диверсанта Виктора Ареева задержали еще 2017 года, а в 2020-м дело довели до суда и получили обвинительный приговор.

Автор: ssu.gov.ua
  В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020
В Службе безопасности Украины рассказали об итогах 2020

Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию так называемого ЦСО МГБ ДНР принимали участие в совершении теракта в Донецкой области.

Кроме того, задокументировано нарушение норм международного права и досрочно прекращены аккредитации 5 иностранных дипломатов.

19 сентября 2016-го в жилом доме в Киеве из огнестрельного оружия убили майора внутренней службы Ивана Мамчура. На момент гибели он занимал должность начальника инженерно-технического отдела местного СИЗО. Киллера, бывшего сотрудника СБУ Олега Смородинова, задержали в ноябре 2016 года на российско-украинской границе в Харьковской области. В интервью The New York Times в 2019-м он рассказал, что причиной убийства Мамчура была месть. Смородинов также сообщил, что по заданию ФСБ должен был следить еще по 5 украинцами, которых власти РФ якобы собирались ликвидировать за участие в войне 2008 года на стороне Грузии. За убийство он получил $5 тыс.

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