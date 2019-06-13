Завербованный Россией украинец готовил взрыв на Харьковщине

ukranews.com Харьковская диверсия: предупредили мощный взрыв в поселке Краснопавловка

На Харьковщине мог произойти взрыв в поселке Краснопавловка.

Он мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая, говорится в сообщении СБУ.

Диверсию предупредили оперативники спецслужбы. Они задержали местного жителя после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал".

По словам задержанного, в феврале 2019-го он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в Белгороде (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды. В случае повреждения восстановлению не подлежит. Мощность взрывчатки эквивалентна 2 кг тротила.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в шпионском фильме: украинец оказался двойным агентом

Российские спецслужбы пытались завербовать 2 военных Вооруженных сил, имевших доступ к секретным данным. Для привлечения украинских военных употребляли психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью бойцов и членам их семей.