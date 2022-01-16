В тайные бункеры во время бомбардировки спустятся только работники главных госучреждений

В бункеры нужно прятаться во время бомбежек.

В случае нападения России хватит ли места всем в бомбоубежищах? Кто спустится в бункеры под Верховной Радой? И куда ходить в туалет, если разрушено водоснабжение города?

Об этом журналу "Країна" рассказал специалист по выживанию Виталий Селык.

"В Киеве есть электронная интерактивная карта, на которой обозначено большинство укрытий. Они имеют несколько типов – самые простые, противорадиационные и хранилища. Обычно при школах и жилых домах расположены самые простые – комната в подвале или подземное сооружение вблизи основного здания. Такими также являются подземные переходы и паркинги. Во время обстрелов и бомбежек там можно укрыться на короткое время", - говорит он.

Сколько хранилищ есть в стране, точно знает Министерство обороны, но там эту информацию не разглашают. Так утверждает експерт.

Их сотни тысяч. Места хватит всем. Современные здания преимущественно имеют большие подвалы, парковки. Не прячьтесь в автомобиле. Даже автоматная очередь легко прошьет его корпус", - рассказывает он.

По его словам, тайные бункеры находятся под Верховной Радой и другими правительственными учреждениями.

"Они могут иметь средства управления, например секретные телефоны, места для совещаний. В них спустятся только работники аппарата, потому что основная задача этих помещений – обеспечить административное управление страной, городом или заводом на время агрессии. Если начался обстрел из автомата или пулемета, а до укрытия далеко, то можно спрятаться за внешними предметами – деревом или домом. Но когда это артиллерийский огонь, разрушающий здания, особенно "панельки", может привалить. Поэтому лучше выбирать монолитное здание или хотя бы кирпичный дом. Прятаться следует с той стороны, с которой не стреляют. Лучше встать под балконом. Если будет сквозной выстрел, обломки дома или кондиционеры не упадут на голову", – уверяет эксперт.

Из машины лучше выйти и спрятаться в кювет. Это аналог окопа.

"Если в укрытии не обустроен туалет, справлять нужду лучше на улице. Даже когда есть комната, которую можно превратить в туалет, в помещении станет некомфортно. Если придется часто прятаться в укрытии, следует обустроить туалет на улице. Тем более, когда разрушено водоснабжение города, даже в квартире он станет непригодным для пользования.

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Еще один способ спрятаться – теплотрассы и колодцы. В сухую погоду можно находиться в дождевых канализациях. Можно открыть ближайший люк и там пересидеть опасность", - говорит специалист.

Полностью материал читайте в журнале "Країна" за 13 января.

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