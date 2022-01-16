В Кремле допускают возможность вооруженного наступления на Украину

Россия допускает возможность развертывания наступательных вооружений в Украине, но при этом нападать РФ не собирается.
Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN.
"Мы не собираемся утверждать, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", - сказал Песков.
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Также пресс-секретарь прокомментировал переговоры США и России по так называемым "гарантиям безопасности". Он назвал переговоры неудачными и разногласия между двумя государствами вызывают опасения.
"Но вообще, в принципе, сейчас можно сказать, что мы остаемся на разных путях, на совсем других путях, и это нехорошо, и это настораживает", - добавил Песков.
После нескольких переговоров на этой неделе с США и НАТО Россия требует письменного ответа.
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