Россия требует у НАТО и США письменных ответов на свои запросы

Российский посол в Вашингтоне заявил, что Россия примет решение о дальнейшем сотрудничестве после письменных ответов на свои запросы. Фото: ТАСС

После нескольких переговоров на этой неделе с США и НАТО Россия требует письменного ответа.

Об этом сказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в комментарии Newsweek.

"Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменные ответы на проекты наших соглашений", - заявил Антонов. По его словам, после них Россия будет принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы и готова к обсуждению встречных предложений.

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Кроме того, посол России также уверял, что вопрос Украины во время переговоров был "второстепенным" и упоминался только во время консультаций с НАТО в Брюсселе.

На этой неделе состоялись три раунда переговоров по действиям России и европейской безопасности. Это двусторонняя американо-российская встреча, встреча в рамках Совета Россия-НАТО и переговоры в ОБСЕ.