Центробанк ЕС просит банки подготовиться на случай санкций против РФ

Европейский центральный банк предупредил банки о необходимости разработать планы действий на случай введения санкций в отношении России.
В частности в случае отключения от всемирной платежной системы SWIFT, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
"Просьба ЕЦБ стала реакцией на предупреждение США о значительных последствиях для РФ в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Санкции могут негативно сказаться на международных банках, которые зависят от российского капитала, например, американском Citi, французском Société Générale, австрийском Raiffeisen и итальянском UniCredit.
ЕЦБ хочет удостовериться, что европейские банки смогут работать при любом санационном режиме против РФ и сумеют быстро оборвать сотрудничество с запрещенными клиентами.
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Самым большим "системным риском" в ЕЦБ называют отключения РФ от платежной сети SWIFT, что может "повлиять на всю банковскую систему России". В то же время российский центральный банк планирует при необходимости активировать национальную межбанковскую платежную систему, чтобы заменить SWIFT.
Дополнительным риском для европейских банков является и то, что эскалация может ударить по курсу рубля, снизив стоимость российских дочерних компаний.
27 января в Белом доме подтвердили, что готовят санкции для высшего российского руководства.
Администрация США в случае нового нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам России.
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