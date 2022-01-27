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Спецтема: Враг возле украинской границы

В Белом доме подтвердили, что готовят санкции для высшего российского руководства

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В Белом доме подтвердили, что готовят санкции для высшего российского руководства
Псаки прокомментировала санкции о РФ. Фото: Reuters

Администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.

"Это будет включать, в частности, меры, нацеленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства", - заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге.

США во время работы над санкциями никогда не исключают какие-либо варианты.

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Она подчеркнула, что не все идеи по санкциям, о которых становится известным СМИ, могут быть воплощены в жизнь "в первоначальном пакете мер".

Так она прокомментировала прозвучавшее на этой неделе заявление президента США Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против Путина в случае российского вторжения в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Кремлю письменный ответ на гарантии безопасности в Европе. США не уступят принцип "открытых дверей" в НАТО.

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