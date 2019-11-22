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пятница, 22 ноября 2019 23:21

"Большой трофей великой войны" - журналист потролил Россию за кражу унитазов

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Автор: Сергей Елкин / Deutsche Welle
  Карикатуру на президента России Владимира Путина нарисовал художник Сергей Елкин с немецкого издания Deutsche Welle
Карикатуру на президента России Владимира Путина нарисовал художник Сергей Елкин с немецкого издания Deutsche Welle

Известный оппозиционный российский журналист и публицист Александр Невзоров едко прокомментировал "нехватку" на возвращенных Украине бронекатерах "Бердянск" и "Никополь".

По его словам, только теперь он понял, зачем в ноябре 2018 года все силы и средства Черноморского флота РФ были подняты на захват украинских кораблей.

Свою версию событий он назвал "Унитазы победы".

"Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана.(8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом", - написал он.

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"В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в Оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней обвитые победными лентами и украшенные лавром. И это правильно. Большой трофей великой войны и должен представлен сдержано, но достойно. Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юнармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножью мавзолей", - говорит на записи Невзоров.

Также, по мотивам этой истории, карикатуру на президента России Владимира Путина нарисовал художник Сергей Елкин с немецкого издания Deutsche Welle. Художник изобразил Путина, который стоит на унитазе в позе, напоминающую сцену из известной ленты "Титаник".

Россия передала Украине корабле "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что корабли вернулись в полуразобранном состоянии: россияне сняли плафоны, розетки и даже унитазы. А матрос Андрей Эйдер, получивший ранения во время захвата его судна русскими, признался, что потерял запас нижнего белья.

"У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20 ... Вот зачем вам бывшие в употреблении труселя? Вот этого никогда не пойму", - выразил он возмущение в сети.

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